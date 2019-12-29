عزى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في "ضحايا حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد، وأسفر عن مقتل أكثر 20 شخصا"، متمنياً الشفاء العاجل والعافية لكل المصابين".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.