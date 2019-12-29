مستشار الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض: نراقب تصرفات كوريا الشمالية عن كثب

أعلن مستشار ​الأمن​ القومي ب​البيت الأبيض​ ​روبرت أوبراين​ أن "​الولايات المتحدة​ تراقب تصرفات ​كوريا الشمالية​ عن كثب وتجد أن الموقف هناك يدعو إلى القلق ولكن هناك خطوط ​اتصال​ مفتوحة بين البلدين".

وأوضح أوبراين أن "​واشنطن​ تريد إلزام رئيس كوريا الشمالية ​كيم جونغ أون​ بتعهداته إزاء نزع ​السلاح النووي​ في شبه ​الجزيرة​ الكورية".

وتصاعد التوتر في المنطقة وسط انهيار محادثات نزع السلاح النووي بين ​بيونغ يانغ​ وواشنطن.

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