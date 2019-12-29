الرئيس العراقي: يجب احترام إرادة الشعب ورفض التدخل الخارجي

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله السفير الياباني لدى العراق ناوفومي هاشيموتو، "سبل تطوير العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلا عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار".
واشار صالح إلى "ضرورة دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح، ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية".
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