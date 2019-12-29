الارشيف / اخبار العالم

الرئيس العراقي: يجب احترام إرادة الشعب ورفض التدخل الخارجي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بحث الرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​، خلال استقباله السفير ​اليابان​ي لدى العراق ناوفومي هاشيموتو، "سبل تطوير العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلا عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار".

واشار صالح إلى "ضرورة دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح، ورفض أي تدخل خارجي في ​السياسة​ الداخلية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقي: يجب احترام إرادة الشعب ورفض التدخل الخارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا