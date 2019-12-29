موسوي: ظريف سيزور موسكو الليلة لمناقشة اخر التطورات الدولية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، أن "زيارة وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ ل​موسكو​ ستتم الليلة في إطار المشاورات الجارية بين إيران وكبار المسؤولين الروس"، مشيراً الى انه "خلال هذه الزيارة ستتم مناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وآخر التطورات الدولية خلال هذه الرحلة".

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