الثلوج تقطع طرقات في أعالي عكار وتحتجز متنزهين في القموعة

أدى تساقط الثلوج بكثافة في المناطق الجبلية على ارتفاع 1300 متر وما فوق، إلى قطع العديد من الطرقات في أعالي عكار وبخاصة في منطقة القموعة، الامر الذي تسبب باحتجاز العديد من المتنزهين بسياراتهم والذين توجهوا الى القموعة لتمضية عطلة نهاية الاسبوع.
وأشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب، إلى أن جرافات وزارة الأشغال العامة تعمل بالتنسيق مع شرطة بلدية فنيدق، على اعادة فتح الطرقات وسحب السيارات العالقة وتأمين متابعة وجهتها.
وحذر من عدم سلوك الطرقات الجبلية ليلا ومع ساعات الصباح الاولى، وخاصة طريق القموعة- الشنبوق، وطريق وطى مشمش- مرجحين- الهرمل، بسبب كثافة الثلوج وتكون طبقة الجليد مع تدني درجات الحرارة.
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