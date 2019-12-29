الثلوج تقطع طرقات في أعالي عكار وتحتجز متنزهين في القموعة

أدى ​تساقط الثلوج​ بكثافة في المناطق الجبلية على ارتفاع 1300 متر وما فوق، إلى قطع العديد من الطرقات في أعالي عكار وبخاصة في منطقة ​القموعة​، الامر الذي تسبب باحتجاز العديد من المتنزهين بسياراتهم والذين توجهوا الى القموعة لتمضية عطلة نهاية الاسبوع.

وأشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة ​جرد القيطع​ خالد ديب، إلى أن جرافات وزارة الأشغال العامة تعمل بالتنسيق مع شرطة بلدية فنيدق، على اعادة فتح الطرقات وسحب السيارات العالقة وتأمين متابعة وجهتها.

وحذر من عدم سلوك ​الطرقات الجبلية​ ليلا ومع ساعات الصباح الاولى، وخاصة طريق القموعة- الشنبوق، وطريق وطى مشمش- مرجحين- الهرمل، بسبب كثافة الثلوج وتكون طبقة الجليد مع تدني درجات الحرارة.

