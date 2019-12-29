حريق كبير في معمل "الرينغو" في بلدة البابلية

أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ عن ​اندلاع حريق​ كبير في معمل "الرينغو" لصناعة البطاطا التشيبس في بلدة البابلية، في حين لم تعرف الأسباب حتى الآن.

وأشار إلى أن الدفاع المدني يقوم، بمساندة المواطنين، بالعمل على إخماد الحريق، في وقت حضرت عناصر لقوى الامن الداخلي من مخفر عدلون وفتحت تحقيقا لمعرفة اسباب الحريق.