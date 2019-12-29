حمدان: للإسراع لتأليف حكومة إختصاص وطني لا حكومة وفاق النفاق الوطني

دعا امين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين المرابطون" العميد مصطفى حمدان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "الإسراع في تأليف حكومة إختصاص وطني لا حكومة وفاق النفاق الوطني، حكومة ثورة وطنية ترتكز على وزراء يتمتّعون بالكفاءة والقدرة على المبادرة، والإبداع في إدارة شؤون اللبنانيين الذين أصبحوا على جهوزية تامة لكسر القيود الطائفية والمذهبية".
كما دعا إلى "الخروج إلى المواطنية الحقيقية شاهرين سيفهم العابر للطوائف والمذاهب والأطر الحزبية ليستردوا حقوقهم ومالهم العام المنهوب من قبل حاكمية فيدرالية المذاهب، التي تختبئ خلف طوائفها في الإدارة الرسمية و يهربون الى شوارع الغرائز المتقابلة وكل في جحرهم يعمهون"، قائلاً: "بيكفي كذب والحق مع الناس".
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