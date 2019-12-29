الفرزلي: قد يكون عون مستاء من الحريري لكن كان يريده رئيساً للحكومة

أشار نائب رئيس المجلس النيابي ​إيلي الفرزلي​، في حديث تلفزيوني، إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ كان أوّل من سمّى السفير السابق ​نواف سلام​ بالسر والجلسات الخاصة، لكنّه امتنع عن التسمية يوم ​الاستشارات النيابية​ في قصر بعبدا لأنّ تسميته لسلام كانت ستؤدّي إلى انشقاق عمودي وتمنع التواصل الأمر الذي تجنّبه وهذا يُسجّل له.

وأوضح الفرزلي أن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ قد يكون مستاء من الحريري، ولكن جزم بأنه كان يريده رئيساً للحكومة، لافتاً إلى أن تسمية رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ كانت من ألطف التسميات وأي شخص يرضي ​الطائفة السنية​ على أوسع تمثيل كما يفعل الحريري غير موجود.

وفي حين أعلن الفرزلي أنه عارض وجود أسماء استفزازيّة في الحكومة، اعتبر أن الحوار والتواصل قد يوصل إلى حلّ، متمنياً إشراك كل الكتل لأنّ الظرف دقيق، داعياً للسير باتجاه تمثيل الحراك بشخصيات مستقلة ذات حسّ وطنيّ وترضي الكتل.