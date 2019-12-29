أكد وزير المهجرين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​غسان عطالله، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه " في ٢٠٠٥ ركب عملاء ​سوريا​ موجة ​الثورة​ وأكملوا مسيرتهم واليوم السيناريو يتكرر في الإنتفاضة ضد الفاسدين والوجوه هي نفسها".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: عام ٢٠٠٥ ركب عملاء سوريا موجة الثورة واليوم السيناريو يتكرر في الإنتفاضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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