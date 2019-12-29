نشر عناوين "قائمة الشرف" بالخطأ يهزّ بريطانيا









اسماء السيد - تصاعدت المطالب بإجراء تحقيقات فورية لنشر الحكومة البريطانية عناوين نحو ألف شخصية مشهورة، ضمن قائمة سيتم تكريمها بـ ألقاب وأوسمة ملكية نهاية العام الجاري بينهم قادة في الشرطة وسياسيون وخبراء مكافحة الإرهاب وفنانون.

ووسط الضجة التي أثارها النشر الذي سارعت الحكومة للإعلان أنه تم عن طريق الخطأ وتمت إزالة القائمة بعد ساعات من النشر مساء يوم الجمعة من على موقع الحكومة على شبكة الانترنت. وبدأ مكتب مجلس الوزراء تحقيقًا داخليًا لتحديد المسؤولين.

وتكرم الحكومة البريطانية في نهاية كل عام مجموعة من الشخصيات التي حققت إنجازات أو قدمت خدمات بارزة للمجتمع في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

خطأ أمني

واعتبرت مصادر بريطانية ومسؤولون كبار في شؤون الإدارة والأمن أجرت معهم القنوات التلفزيونية والصحف مقابلات حول الواقعة غير المسبوقة بأن نشر عناوين المشمولين بـ"قائمة الشرف" يعتبر خطأ أمنيا صادما من جانب الحكومة.

وطالب هؤلاء بتحقيقات فورية مع المسؤولين واقالة المعنيين مباشرة، بعد مساءلتهم حول كيفية السماح بحدوث ذلك، ولماذا لم يتم إجراء فحوصات نهائية قبل نشر الوثيقة.

قائمة الشرف البريطانية... تكريم ملكي لمبدعين

وقالت تقارير إعلامية بريطانية إن الشرطة تستعد لإجراء مقابلات واستجوابات مع اتخاذ احتياطات أمنية لأولئك الذين يُخشى أن يكونوا أكثر عرضة للخطر من الشخصيات التي تضمنتها القائمة.

وظل رجال التحقيقات في أجهزة الشرطة ومسؤولو المخابرات يجوبون شبكة الإنترنت طوال الليلة الماضية لمعرفة ما إذا كانت وثيقة العناوين يتم تداولها سرا من قبل المحتالين أو غيرهم من المجرمين والارهابيين.

مشاركون

ويقول خبراء الحكومة البريطانية "وايتهول" إن ثلاثة أو أربعة أشخاص من المحتمل أن يكونوا مشاركين بشكل مباشر في عملية تحميل مستندات قائمة الشرف للعام الجديد على الموقع الرسمي للحكومة عندما حدث الخطأ.

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ودعا بعض مسؤولي مكافحة الإرهاب الى استقالة وزير مجلس الوزراء للشؤون الأمنية السير مارك سيدويل، الذي كان أشرف على القائمة وتوزيعها.

قال وزير الأمن السابق اللورد ويست: "من الواضح أنها مهمة كبيرة. أنا مندهش من عدم وجود إجراءات من شأنها أن تمنع حدوث شيء مثل هذا. إنه أمر خطير للغاية عندما يكون لديك اسم شخص ما وموقعه وعنوان منزله."

يذكر أن الخطأ حدث في تمام الساعة 10:30 مساءً يوم الجمعة عندما قام المسؤولون بتحميل موقع gov.uk على الويب بيانات قائمة الشرف التي تضم 1097 من المكرمين.

أسماء لا عناوين

وكان من المفترض فقط تضمين اسم المنطقة التي يعيشون فيها وكذلك أسمائهم ومهماتهم وادوارهم التي قاموا بها ليستحقوا التكريم، ولكن بطريقة ما شملت القائمة عناوينهم بالضبط.

وقال مكتب مجلس الوزراء لـ(بي بي سي): "نحن نعتذر بشدة لهؤلاء الذين تأثروا بهذا الخطأ ونبحث حاليا لمعرفة كيف حدث ذلك".

وبين هؤلاء الشخصيات التي ضمتهم قائمة الشرف العام 2020 المغنى البريطاني السير إلتون جون، ومديرة هيئة الادعاء العام السابقة أليسون سوندرز.

كما تضم القائمة 1097 شخصا بينهم لاعبون وسياسيون وشخصيات تلفزيونية شهيرة مثل لاعب الكريكيت بن ستوكس، وزعيم حزب المحافظين السابق لاين دانكان سميث، ومقدمة برامج الطهي نادية حسين وآخرين.

تعويضات

وأكدت الحكومة أنها أبلغت مكتب مدير هيئة الرقابة على المعلومات والتي تتولى فرض غرامات على المنظمات، والجهات التي تنشر معلومات تؤثر على الخصوصية.

وأوضح رافي نايك، محامي حقوق البيانات، أنه علاوة على الغرامة التي يفرضها المكتب على الحكومة فإن الأشخاص الذين نشرت عناوينهم قد يقررون مقاضاة الحكومة والحصول على تعويضات.

وطالب المحامي كل من حصل على معلومات من القائمة بعدم تمريرها لآخرين، وأخبار مكتب التحقيق حتى لا يتعرضوا بدورهم للمساءلة لاحقا.

وقال عدد من الأشخاص لـ(بي بي سي) إن المعلومات ظلت متاحة منذ مساء الجمعة حتى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش صباح السبت، وهو ما يعني أنها ظلت نحو 5 ساعات، لكن الحكومة قالت إن القائمة ظلت منشورة لمدة ساعة واحدة فقط.