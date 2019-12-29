شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول الآثار لوفد البرلمان بالقناطر: 3 ملايين جنيه لتطوير كوبرى محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد البرلمان من لجنتى السياحة والطيران المدنى والإدارة المحلية بالبرلمان، كوبرى محمد على بالقناطر الخيرية برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والذى تم إنشاؤه عام 1847 م، فى عهد محمد على باشا، حيث استمع الوفد البرلمان لشرح مفصل عن الكوبرى وتاريخ انشاؤه من الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية، الذى أشار إلى أن الكوبرى تم إعادة ترميمه فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر فى عام 1967م.

وكشف "مصطفى"، أن هناك لجنة مشكلة من وزارة الآثار ووزارة الرى ومحافظة القليوبية، من أجل ترميم وتحديث وتطوير كوبرى محمد على، وإعادة رصف المناطق المناطق التى بها خلل، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مبلغ 3 ملايين جنيه لإعادة تطويره.

جاء ذلك خلال زيارة وفد البرلمان المشكل من لجنتى السياحة والطيران المدنى والإدارة المحلية، وبحضور محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، ووفد البرلمان برئاسة الدكتور عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى، ومحمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية، وشيرين فراج عضو لجنة السياحة، ومحمد عبده عضو لجنة السياحة، ومحمد الفيومى وحاتم عبد الحميد والسيد نواب البرلمان بالقليوبية.

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من ناحية أخرى، تفقد وفد البرلمان من لجنتى السياحة والطيران المدنى والإدارة المحلية بالبرلمان، محلج القطن الأثرى بالقناطر الخيرية، حيث استمع الوفد لشرح من الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية الذى أكد أن هذا المحلج مقيد ضمن الآثار الإسلامية، حيث تم إنشاءه عام 1878م، وأن الماكينات الخاصة به هى أقدم ماكينة فى العالم وثانى أكبر ماكينة أثرية فى العالم، حيث يرجع تاريخ صناعتها إلى عام 1901م.

وأكد "مصطفي"، للوفد البرلمانى، أن الوزارة بصدد إعداد دراسة شاملة لموقع المحلج حيث أن الموقع مسجل ضمن الآثار وسيدخل خطة التطوير والتحديث ليكون مزارا سياحيا للمصريين والأجانب، كاشفا أن الوزارة بصدد ربط كافة الآثار الإسلامية وغيرها من الآثار الأخرى على النيل بروابط نيلية وثيقة، ويتم الآن إعداد مراسى ومحطات نيلية مقابل كل أثر بداية من حلوان وحتى القناطر الخيرية.

وأضاف "مصطفى"، أنه تم تشكيل لجنة لفض النزاعات المساحية على أرض المحلج وأن تتولى كل وزارة مسؤولية ولايتها، مشيرا إلى أن متحف محلج القطن سيتم تطويره وتحديه وافتتاحه للجمهور فى القريب العاجل.

جاء ذلك خلال زيارة وفد البرلمان المشكل من لجنتى السياحة والطيران المدنى والإدارة المحلية، وبحضور محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، ووفد البرلمان برئاسة الدكتور عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى، ومحمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية، وشيرين فراج عضو لجنة السياحة، ومحمد عبده عضو لجنة السياحة، ومحمد الفيومى وحاتم عبد الحميد والسيد نواب البرلمان بالقليوبية.