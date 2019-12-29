نيفين جامع تجتمع مع محافظ الوادي الجديد لبحث الأنشطة الصناعية في المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعا مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لتناول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين للنهوض بالأنشطة الصناعية بالمحافظة، وذلك من خلال إقامة مشروعات تنموية تسهم في توفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء المحافظة، والاستفادة من الموارد الهائلة التي تمتلكها محافظة الوادي الجديد.

وقالت نفين جامع، في بيان اليوم الأحد، إن الوزارة حريصة على التنسيق مع كافة المحافظين بهدف الاستفادة من الموارد والإمكانات الصناعية المتوافرة بكل محافظة، والسعي لأحداث تكامل في سلاسل القيمة لكافة المنتجات بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في السوق المحلي والخارجي.

وبحسب بيان الوزارة، تناول اللقاء أهمية تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية المتوافرة بالمحافظة، مع التركيز على الميزات النسبية للمحافظة في مجال التمور.

وتعد محافظة الوادي الجديد من كبرى مناطق إنتاج التمور على مستوى مصر حيث تضم حوالي 2.2 مليون نخلة، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق تنمية زراعية صناعية مجتمعية للمحافظة، وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة مما ينتج عنه زيادة معدلات التصدير.

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وقال محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه يحرص على تقديم كافة التسهيلات أامام المستثمرين بهدف تنفيذ مشروعات تحقق الأهداف التنموية للمحافظة، وتوفر المزيد من فرص العمل المباشرة لأبناء الوادي الجديد.

وأشار الزملوط، إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة للإرتقاء بالأنشطة الصناعية بالمحافظة خاصة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والجاذبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أنه يجرى حاليا الإعداد لتنظيم الملتقى التسويقي الأول لتمور الوادي الجديد، والمقرر انعقاده مطلع العام المقبل.

وتابع الزملوط، أن الملتقى يستهدف إلى النهوض بزراعة وصناعة التمور بالمحافظة، وتوفير آليات للتسويق والترويج لمنتجات التمور مما ينتج عنه زيادة معدلات التصدير.