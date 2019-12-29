محمد اسماعيل - القاهرة - يقدم الإعلامي "أحمد الجمل" بثًا مباشرًا يوميًا على شاشة "روسيا اليوم أونلاين"، يناقش خلاله أبرز القضايا الاجتماعية في الوطن العربي، وكل ما يشغل بال الشباب العربي على شبكات التواصل الاجتماعي.

وصرح "الجمل" بأن تقديم محتوى على المنصات الرقمية، يحتاج إلى روح مختلفة تكون قريبة من المتابعين العرب، حتى لا يكون هناك حواجز بين المقدم والمشاهد.

وقال إن موضوعات الحلقات تفرضها عليه منصات التواصل الاجتماعي بشكل يومي، فيقع الاختيار على القضية الأكثر تداولاً بين المتابعين العرب.

يذكر أن "أحمد الجمل" عمل منتجًا للأخبار في عدد من القنوات المصرية، ثم التحق بالعمل في قناة "روسيا اليوم" في 2017، وتميزت تغطياته لأخبار خاصة بمونديال روسيا 2018 من خلال إجرائه عددًا من اللقاءات الحصرية مع نجوم العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الجمل مقدمًا على شاشة "روسيا اليوم أونلاين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.