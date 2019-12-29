فيديو- إطلاق سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض في شمال سيناء بحضور نائب عن المحافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أناب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مدير عام شئون البيئة بالديوان العام، جمال حلمي، لحضور واقعة إطلاق سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض في شاطئ جامعة سيناء بالعريش، كي تعود إلى بيئتها الطبيعية في مياه البحر الأبيض المتوسط، بعد رحلة علاج استمرت أسبوع.

جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء، وباسم ربيع، مدير محمية الزرانيق، وعبد الرحمن مكاوي، الأستاذ بكلية الأسنان بجامعة سيناء وعضو فريق إنقاذ السلاحف وعماد السعدي، مقتفي أثر السلاحف البحرية، وعدد من المهتمين بالسلاحف ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد عبد الرحمن مكاوي، عضو فريق إنقاذ السلاحف، أن الفريق تلقى بلاغًا بوجود سلحفاة بحرية خضراء في محل أسماك بالقاهرة، وتوجه الفريق إلى المحل، واستلم السلحفاة.

وأضاف أنه تم إجراء الإسعافات الأولية لها، حيث كانت تعانى من "نزيف لبي" ناتج عن كسر في الزعنفة الأمامية اليمنى وكسر بطرف الصدفة الأيسر الخلفي، وجرى إيداعها بحوض ماء مذاب به ملح بحري بتركيز عالي، لإعادة تأهيلها وعلاجها من التهاب في الرئة يمنعها من الغوص، مشيرًا إلى أنها تزن 52 كيلو جرامًا تقريبًا وطول الصدفة 78 سنتيمترًا وعرضها 67 سنتيمترًا.

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وأشار إلى نقل السلحفاة إلى جامعة سيناء، ووضعها داخل حوض مياه جرى حفره على ساحل البحر، لمتابعة الحالة الصحية السلحفاة قبل إطلاقها في مياه البحر الأبيض المتوسط، وقيام فريق بمتابعة حالتها لمدة 24 ساعة.

وأكد الدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء، أن هناك 3 أنواع من السلاحف في مياه البحر الأبيض المتوسط، وهي "السلحفاة البحرية الخضراء والسلحفاة كبيرة الرأس، والسلحفاة جلدية الظهر".

وأوضح أن من بين العوامل التي تؤدي إلى انقراض السلاحف البحرية، بناء القرى والمنتجعات السياحية وصيد السلاحف والسلوكيات الخاطئة للمصطافين.

من جانبه شدد محافظ شمال سيناء على وضع برنامج توعية في الجامعات والمعاهد والمدارس عن البيئة وحمايتها، بجانب إنشاء مركز لتكاثر السلاحف وحماية البيئة، بجانب عقد مؤتمر لتوعية الشباب بشمال سيناء للحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية.