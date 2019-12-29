14 يناير.. محاكمة الأم المتهمة بضرب ابنها في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

حددت محكمة الجيزة، جلسة 14 يناير المقبل، لمحاكمة الأم المتهمة بضرب نجلها في منطقة الطالبية، نكاية في والده.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق بإخلاء سبيل الأم "تهاني إحسان"، بضمان محل إقامتها، وسَلمت الطفل لشقيقة الأم لحين عرضها على مركز لتقويم سلوكها.

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، نيابة جنوب الجيزة الكلية، في 13 ديسمبر الماضي، بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل من نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده.

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وذكرت النيابة العامة في بيان لها- آنذاك- أنها بادرت بالاتصال بوالد الطفل واستدعته ولا تزال تستمع لأقواله، بينما انتقل فريق من النيابة على الفور إلى مسكن الطفل المجني عليه حسبما أرشد عنه والده بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وتبين للنيابة وجود الطفل ومن عنفته بالمسكن الذي أرشد عنه والده، واتضح أن الطفل يدعى مروان والأخيرة هي أمه، تهاني إحسان.

واصطحبت النيابة الطفل ووالدته وأخته إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم.

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقدم ببلاغ للنيابة العامة، حول واقعة الطفل، ذاكرًا في بيان رسمي، أنها إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر.