وزير الخارجية التركي: يريدون تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة..ولو تحقق ذلك سيأتي الدور على دول أخرى

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن هناك من يريد تحويل ليبيا إلى سوريا أخرى، ولو تحقق هذا سيأتي الدور على الدول الأخرى.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية قال تشاووش أوغلو إن منظمة التعاون لا تملك القوة الكافية لحل الصراعات المتواصلة في العالم الإسلامي وخاصة وسط انعدام الوحدة بين البلدان الإسلامية.
وكان قد اعتبر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أمس الجمعة، أن هناك قوة إقليمية تحاول تأسيس أنظمة قمعية لا تخضع للشعب في ليبيا.
وفي تغريدات له على "تويتر" اليوم الجمعة، أكد تشاووش أوغلو أن حكومة الوفاق الليبية طلبت دعما من تركيا، مشيرا إلى أن تركيا ستلتزم بتنفيذ تعهداتها في إطار الاتفاقية المبرمة بين البلدين، لحماية مصالح بلاده وإرساء الاستقرار في البحر المتوسط.
وقال ألطون في تغريدته:"لا نريد تحول ليبيا لمنطقة حرب، وهناك قوة إقليمية تسعى لتأسيس أنظمة قمعية لا تخضع لمساءلة الشعب تنشط في ليبيا، وجهود هذه القوة لتأسيس إدارة عميلة لن تنجح".
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