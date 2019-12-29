قررَّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، الأحد، تعيين بلعيد محند أوسعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقًا رسميًّا للرئاسة.
ووفقًا لوكالة أنباء أ ش أ، ذكر الرئاسة الجزائرية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم - "عين رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون اليوم السيد بلعيد محند أوسعيد وزيرًا مستشارًا للاتصال، وناطقا رسميا لرئاسة الجمهوريّة".
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت أمس السبت، أن أي بيانات أو معلومات رسمية
وأوسعيد من مواليد 1947 بتونس من عائلة تنحدر من قرية بوعدنان بولاية تيزي وزو شمال شرقي الجزائر، وهو حاصل على ليسانس في القانون الدولي العام، وكذا دبلوم في العلوم السياسية.
وتولى أوسعيد عدة مناصب ومسؤوليات طيلة مساره المهني، الذي بدأه صحفيًا بالتلفزيون الجزائري ثم مديرًا عامًا لجريدة الشعب، ومديرًا عامًا لوكالة الأنباء الجزائرية قبل أن يشغل منصب مدير المركز الجزائري للإعلام والثقافة ببيروت.. كما شغل أوسعيد منصب سفير الجزائر بالبحرين ومدير الإعلام والصحافة والناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية وممثل الجزائر لدى منظمة المؤتمر الإسلامي قبل أن يشغل منصب وزير الاتصال، وهو متزوج وأب لثلاث بنات.
كما كان "أوسعيد" يشغل منصب رئيس حزب الحرية والعدالة، إلا أنه طلب أمس السبت، إعفائه من رئاسة الحزب تمهيدًا لشغل منصب الناطق باسم الرئاسة.
كانت هذه تفاصيل خبر "أوسعيد" وزيرا مستشارا للاتصال وناطقاً رسمياً لرئاسة الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.