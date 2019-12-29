"أوسعيد" وزيرا مستشارا للاتصال وناطقاً رسمياً لرئاسة الجزائر

قررَّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، الأحد، تعيين بلعيد محند أوسعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقًا رسميًّا للرئاسة.



ووفقًا لوكالة أنباء أ ش أ، ذكر الرئاسة الجزائرية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم - "عين رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون اليوم السيد بلعيد محند أوسعيد وزيرًا مستشارًا للاتصال، وناطقا رسميا لرئاسة الجمهوريّة".



وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت أمس السبت، أن أي بيانات أو معلومات رسمية

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ستصدر عنها سيتم توزيعها عبر بيانات تنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية دون غيرها، وأن ما دونها يصنف ضمن الدعاية والأخبار المغلوطة.



وأوسعيد من مواليد 1947 بتونس من عائلة تنحدر من قرية بوعدنان بولاية تيزي وزو شمال شرقي الجزائر، وهو حاصل على ليسانس في القانون الدولي العام، وكذا دبلوم في العلوم السياسية.



وتولى أوسعيد عدة مناصب ومسؤوليات طيلة مساره المهني، الذي بدأه صحفيًا بالتلفزيون الجزائري ثم مديرًا عامًا لجريدة الشعب، ومديرًا عامًا لوكالة الأنباء الجزائرية قبل أن يشغل منصب مدير المركز الجزائري للإعلام والثقافة ببيروت.. كما شغل أوسعيد منصب سفير الجزائر بالبحرين ومدير الإعلام والصحافة والناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية وممثل الجزائر لدى منظمة المؤتمر الإسلامي قبل أن يشغل منصب وزير الاتصال، وهو متزوج وأب لثلاث بنات.



كما كان "أوسعيد" يشغل منصب رئيس حزب الحرية والعدالة، إلا أنه طلب أمس السبت، إعفائه من رئاسة الحزب تمهيدًا لشغل منصب الناطق باسم الرئاسة.