الرئيس "الشرفي" للجالية المصرية في ألمانيا يدعوها للتبرع لصندوق "تحيا مصر"

قال الدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة المتجددة، الرئيس "الشرفي" للمجلس الأعلى للجالية المصرية في ألمانيا، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، إن الأنبا دميان، الأسقف العام للكنائس القبطية في ألمانيا، وجَّه الدعوة للجالية المصرية في ألمانيا، بالقيام بمبادرة تستهدف إرسال

تبرعات لصندوق "تحيا مصر"، حسب ما ذكرته وكالة أنباء أ ش أ.وأضاف النقراشي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط في (برلين) اليوم الأحد، أن الدعوة حثت على أن يتبرع أعضاء الجالية بثمن شراء "صواريخ الزينة "التي يتم إطلاقها بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية، لمؤسسات خيرية مصرية، أو لصندوق "تحيا مصر" .ووجَّه النقراشي، المجلس الأعلى للجاليات المصرية في ألمانيا للعمل بهذا الاقتراح، مؤكدًا أنه يستهدف اصطفاف المصريين في الخارج خلف بلدهم، والاضطلاع بدور إيجابي لدعم جهود الدولة في خطة التنمية والبناء .