ارتفاع أعداد ضحايا الهجوم على حفل تخريج عسكريين باليمن إلى 9 قتلى

ارتفعت أعداد ضحايا الهجوم الصاروخي للحوثيين على حفل تخريج عسكريين بمحافظة الضالع جنوب غربي اليمن إلى 9 قتلى، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



قال المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع ماجد الشعيبي - وفقًا لما أوردته

قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد - "إن هجومًا صاروخيًا استهدف حفل تخرج قوات الحزام الأمني في ملعب الصمود بمحافظة الضالع؛ ما أسفر عن سقوط 9 قتلى وإصابة 30 آخرين بجروح"، مؤكداً أن هجوم الحوثيين على العرض العسكري محاولة لتعويض خسائرهم المتتالية.



من جانبها، أعلنت قوات الحزام الأمني في الضالع إلقاء القبض على 3 من عناصر ميليشيا الحوثي بالقرب من التفجير، مؤكدة العثور على رسائل تثبت إدانتهم في حادث اليوم.

