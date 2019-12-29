السلطات الأسترالية تطالب السكان والسياح بمغادرة إحدى الولايات قبل تفاقم الحرائق

حثت السلطات الأسترالية اليوم الأحد السكان والسياح في جزءٍ من ولاية فيكتوريا على المغادرة، قبل أن تصبح حرائق الغابات خطرًا جسيمًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال مفوض إدارة الطوارئ بالولاية أندرو كريسب -في مؤتمر صحفي أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية- إن التوقعات بارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية وهبوب رياح قوية وعواصف رعدية وتغير اتجاه

الرياح التي تتحرك عبر الولاية تعني أن غدًا /الاثنين/ سيكون من أخطر أيام طقس الحرائق في تاريخ ولاية فيكتوريا.وناشد كريسب السكان وعشرات الآلاف ممن جاءوا لقضاء عطلاتهم في منطقة إيست جيبسلاند المغادرة في موعد أقصاه صباح غدٍ /الاثنين/.



وأضاف: "ما نقوله حاليًا -بناءً على الأحوال الجوية التي

سنواجهها غدًا في أنحاء الولاية خاصة في إيست جيبسلاند- هو إن كنتم في عطلة في هذا الجزء من الولاية، فقد حان الوقت للرحيل".



وتواجه ولاية نيو ساوث ويلز أيضًا أحوالًا جوية قاسية قد تؤدي إلى تفاقم الحرائق في الأيام المقبلة، إذ من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى ذروتها بعد غدٍ /الثلاثاء/.



ودمرت حرائق الغابات نحو عشرة ملايين فدان في خمس ولايات أسترالية منذ سبتمبر الماضي، كما وقعت ثماني حالات وفاة مرتبطة بتلك الحرائق.

