رست سفينة إنقاذ في ميناء إيطالي بجنوب صقلية، اليوم الأحد، وعلى متنها 32 مهاجرا كانت أنقذتهم في البحر المتوسط الأسبوع الماضي.
وكان متحدث باسم مؤسسة "سي-آي" الخيرية الألمانية المسؤولة عن تشغيل السفينة قد صرح، مساء أمس السبت، بأنه سُمح للسفينة بالرسو في ميناء "بوتسالو".
ونزل المهاجرون منها اليوم الأحد.
وأنقذت سفينة "آلان كردي"، المهاجرين من قارب مكتظ قبالة السواحل الليبية، بعد أن تلقت مكالمة استغاثة، مساء يوم الخميس الماضي.
وقال جميع المهاجرين الذين أنقِذوا إنهم ليبيون.
وأوضح المتحدث باسم منظمة "سي-آي" أن عملية الإنقاذ كانت أسرع بكثير من العمليات السابقة، مما يشير إلى أنه سيكون "من الطبيعي" في عام 2020 إنقاذ الناس ونقلهم إلى مكان آمن.
وترفض إيطاليا ومالطا مرارا، منذ العام الماضي، فتح موانئهما أمام سفن إنقاذ المهاجرين، ما لم توافق دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على استقبال جزء من المهاجرين.
كانت هذه تفاصيل خبر سفينة إنقاذ ترسو في إيطاليا حاملة 32 مهاجرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.