إسرائيل تبني 2000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة والقدس

وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاً لبناء ما لا يقل عن 2000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة والقدس.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن المجلس الأعلى للتخطيط يناقش تفاصيل هذا المخطط إلى جانب دراسة بناء وحدات سكنية "بشكل غير قانوني" في البؤرة الاستيطانية المجاورة لمستوطنة تلمون قرب رام الله.
ويتضمن المخطط بناء 147 وحدة في مستوطنة "متسبي أريحا" في وادي الأردن و100 وحدة سكنية في مستوطنة "نفيه تسوف" قرب عين بوبين القريبة من مدينة رام الله بالإضافة إلى 72 وحدة في "أرئيل" و107 في "ألون موريه" و534 و12 وحدة تجارية في مستوطنة "شيلو"، إلى جانب وحدات في مستوطنات "جفعات زئيف" و"معاليه أدوميم" و"معاليه ميشميش" و"كوخاف يعقوب" والمنطقة الصناعية "عمانوئيل".
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