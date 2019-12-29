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موجة برد قارس تجتاح بنجلادش وتودي بحياة 50 شخصاً

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قال مسؤولون في قطاع الصحة في بنجلادش إن ما لا يقل عن 50 شخصاً لقوا حتفهم بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن أدنى درجة حرارة بالبلاد لهذا العام سُجلت في الصباح الباكر اليوم الأحد عند 4.5 درجة مئوية في بلدة تيتوليا الحدودية في شمال بنجلادش.

وقالت عائشة أختر، وهي مسؤولة كبيرة في مديرية الصحة الحكومية، إن ما لا يقل عن 17 شخصاً لقوا حتفهم بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي بينما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض اخرى في أنحاء بنجلادش خلال الفترة من أول نوفمبر  إلى 28 ديسمبر .

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وأضافت أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة بالبرد مثل الإنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي.

وتابعت قائلة إن ذوي الدخل المحدود، خاصة العمال، هم الأكثر تضرراً من الطقس البارد لافتقارهم إلى الملابس الثقيلة، كما أن الكثيرين معرضون للإصابة بأمراض مثل الالتهاب الرئوي، خاصة الأطفال وكبار السن.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن موجة البرد القارس المصحوبة برياح باردة وضباب كثيف ستستمر على الأرجح لبضعة أيام.
وذكر مسؤولون في مجال الطيران أن الضباب الكثيف أجبر السلطات على تغيير وجهة العديد من الرحلات وتأخير رحلات أخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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