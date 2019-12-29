أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

أفادت وسائل إعلام يمنية، بسقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء هجوم صاروخي استهدف حفل تخرج عسكريين في محافظة الضالع باليمن، فيما تحدثت الأنباء الأولية عن أن القتلى يتبعون قوات الحزام الأمن.

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