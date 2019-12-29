كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 29/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || أوكرانيا.. بدء تبادل الأسرى مع الانفصاليين
بدأت قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا عملية تبادل أسرى كاملة اليوم الأحد، مما دفع جميع المعتقلين المتبقين في النزاع الذي استمر خمس سنوات إلى نقطة التسليم وبدأوا في تفريغهم.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || هجوم صاروخي يستهدف عرضا عسكريا في اليمن
أفادت وسائل إعلام يمنية، بسقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء هجوم صاروخي استهدف حفل تخرج عسكريين في محافظة الضالع باليمن، فيما تحدثت الأنباء الأولية عن أن القتلى يتبعون قوات الحزام الأمن.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || موجة برد تقتل 50 شخصًا في بنجلاديش
أعلن مسؤولون في وزارة الصحة أن 50 شخصًا على الاقل لقوا حتفهم في بنجلادش مع استمرار الطقس البارد في أنحاء البلاد.