كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك مفاجئ من الجيش التونسي على الحدود الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش التونسي، اليوم الأحد، رفع درجة التأهب الأمني على الحدود مع ليبيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقال الجيش التونسي، هذا القرار جاء تحسبًا لأي موجات نزوح قد تتجه نحو تونس نتيجة احتدام المعارك بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس.

وأشار الجيش التونسي، إلى أن هذه الخطوة في سياق انتشار أمني جديد في تونس لتأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية، التي تحلّ بعد أيام.

وكانت هذه الإجراءات تتركز في المناطق السياحية بالجنوب التونسي مثل جزيرة جربة ومدينة جرجيس جنوب شرق اللتان تشهدان إقبالا متزايدا للسياح، خاصة الجزائريين.

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وأعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، إطلاق عملية تحرير قلب طرابلس من قبضة الميليشيات.

وأحر الجيش التونسي، تقدمًا خلال الأيام القليلة الماضية، إذ أعلن سيطرته الكاملة على طريق المطار، ومنطقة خزانات النفط، إلى جانب جسري الفروسية ومعسكر النقلية.

وأكد الجبيش الليبي أنه سينهي معركة قلب طرابلس بطرد الميليشيات منها.

ويشن الجيش الوطني الليبي منذ أشهر حملة عسكرية واسعة، للقضاء على ميليشيات طرابلس التي تعمل تحت إمرة حكومة فايز السراج.