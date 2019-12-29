كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن جرائم الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بيانًا علقت فيه على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين عبر تصعيد سياسات هدم المنازل.

وأضاف البيان، أن هدم المنازل "جريمة حرب" وفق المحكمة الجنائية الدولية، وأنها تواصل العمل لمحاسبة كل مسؤول إسرائيلي ساهم في ارتكاب هذه الجريمة.

وأظهر تقرير عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "اوتشا"، أن "إسرائيل" هدمت أو صادرت 617 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال عام 2019، وهو ما أدى إلى تهجير 898 فلسطينياً.

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وتمثل هذه الأرقام زيادة بلغت 35 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، تعد دليلاً جديداً على أن "إسرائيل" تواصل الاخلال بواجباتها تجاه المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.

ولفتت الخارجية الفلسطينية، إلى أن القانون الدولي "يؤكد ضرورة التزام القوة القائمة بالاحتلال بتقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين، بما يشمل البنية التحتية وتسهيل الحياة وتقديم التراخيص اللازمة للبناء ضمن الحاجة والنمو الطبيعي للسكان، وعليه فإن عملية هدم المنازل المتواصلة تتناقض تمامًا مع المسؤوليات التي تتحملها إسرائيل".

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن "إسرائيل" تفرض تعقيدات شديدة على منح الفلسطينيين تراخيص لبناء المنازل، ورغم ذلك، فالسبب لهدم المنازل لا يعود في جميع الحالات لعدم توفر التراخيص.