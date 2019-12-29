كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا.. بدء تبادل الأسرى مع الانفصاليين الموالين لروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا عملية تبادل أسرى كاملة اليوم الأحد، مما دفع جميع المعتقلين المتبقين في النزاع الذي استمر خمس سنوات إلى نقطة التسليم وبدأوا في تفريغهم.

وكان من المتوقع أن تشهد عملية التبادل، عند نقطة تفتيش بالقرب من مدينة هورليفكا الصناعية في منطقة دونيتسك، أن تسلم أوكرانيا 87 انفصاليًا مقابل 55 من الأوكرانيين الموالين للحكومة، مع وجود قوات مسلحة من كلا الجانبين.

ونزل رجال ونساء أوكرانيون يرتدون ملابس مدنية من حافلة، بعد أن تم نقلهم إلى نقطة التقاء القوات الانفصالية ثم اقتيدوا إلى خيمة قريبة.

وقال المكتب الرئاسي الأوكراني "أول 25 من الأوكرانيين المفرج عنهم قريبًا سيعودون إلى الوطن".

ومن المرجح أن يلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التبادل، المقرر أن يكتمل في وقت لاحق اليوم الأحد، كدليل على أنه يفي بوعد بإعادة الأوكرانيين الأسرى إلى وطنهم.

ولكن البعض في أوكرانيا غير راضين عن أن شرطة مكافحة الشغب التي اتهمت بفتح النار على المتظاهرين ضد رئيس الدولة الصديق لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في عام 2014، من بين أولئك الذين يتوقع تسليمهم.

وعلى الرغم من أن التبادل سوف يساعد في بناء الثقة بين الجانبين اللذين يتشاجران حول كيفية تنفيذ اتفاق سلام 2014، لا تزال هناك خلافات جدية والتطبيع الكامل بعيد المنال.

وقال ديمتري ترينين، رئيس مركز كارنيغي بموسكو وكولونيل سابق في الجيش الروسي، إن تبادل الأسرى اليوم في دونباس، سيجلب الإغاثة للأشخاص المتورطين وعائلاتهم، لكنه لن يجعل التسوية (السلمية) أقرب".

وأضاف، أن الشروط... تظل لعنة في كييف، وهذا لن يتغير، من المرجح أن يتجمد النزاع أكثر من أن يحل.

كما استعد الزعيم الروسي فلاديمير بوتين وزيلنسكي الطريق للتبادل في قمة في باريس في وقت سابق من هذا الشهر.

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وتقاتل قوات كييف الانفصاليين في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا منذ عام 2014 في صراع أودى بحياة أكثر من 13000 شخص، القتال المتقطع مستمر على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.

وانهارت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014، ودعمها اللاحق للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وكان هناك العديد من تبادل الأسرى بين كييف والانفصاليين.

وفي آخر عملية تبادل أجريت في ديسمبر 2017، سلمت أوكرانيا حوالي 300 أسير مقابل حوالي 70 شخصًا.

وفاز زيلينسكي بفوز ساحق في الانتخابات في أبريل وعدًا بإنهاء النزاع.

كما انتقدت على نطاق واسع محليا لخطته لمنح وضع خاص لدونباس للمساعدة في انهاء الصراع المستمر منذ خمس سنوات، أحدث تصرفات زيلينسكي أثارت تفاؤلا حذرا في بعض الأوساط.

وفي سبتمبر، بعد تقارب تم التفاوض عليه بعناية، تبادلت روسيا وأوكرانيا عشرات السجناء في خطوة أثنت على الثناء الغربي.

كما أظهرت العلاقات بين البلدين علامات على التحسن في مجالات أخرى أيضًا، بما في ذلك قطاع الغاز حيث تناقش كييف وموسكو عقدًا جديدًا للنقل.

واتهمت أوكرانيا روسيا مرارًا باستخدام إمدادات الغاز للضغط عليها، لكن في الأسبوع الماضي تمكنت الأطراف من الاتفاق على النقاط الرئيسية في صفقة جديدة.

