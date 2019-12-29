كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي: نحترم إرادة الشعب في الإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية، مؤكدًا على احترام إرادة الشعب في الإصلاح.

واستقبل صالح، السفير الياباني لدى العراق ناوفومي هاشيموتو، في قصر السلام بالعاصمة بغداد.

وأعلنت الرئاسة العراقية، في بيان صحفي، أن الجانبين تناولا العلاقات الثنائية بين العراق واليابان، وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار.

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وكان صالح، قد رفض يوم الخميس الماضي، تكليف مرشح تحالف البناء المدعوم من إيران، محافظ البصرة، أسعد العيداني، لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح لا يحظى بتأييد المتظاهرين.

وعلى خلفية موقفه، فقد تعرض صالح لضغوط كبيرة من القوى السياسية في تحالف البناء، التي اتهمته بخرق الدستور والحنث باليمين، وطالبت البرلمان بمحاسبته.