كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولة باكستانية: رئيس الوزراء عمران خان لا يخشى المساءلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت الدكتورة فردوس عاشق أعوان، مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام، بأن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لا يخشى المساءلة لأنه ليس لديه ما يخفيه.

وقالت "أعوان"، في تغريدة لها على "تويتر"، بعد ظهر اليوم الأحد، إن المحكمة العليا قضت بأنه صادق وأمين. وأضافت أن أسوأ منافسي رئيس الوزراء خان حاولوا دون جدوى إدانته في قضايا فساد.

وحسبما أوردت تلفزيون "سماء" الباكستاني، كتبت: "إن قادة حزب رابطة عموم مسلمي باكستان ينخرطون في السياسة بشأن مرسوم مكتب المحاسبة الوطنية الجديد".

وأضافت في تغريدتها: "لا تزال معركة عمران خان ضد الفساد مستمرة. مكتب المحاسبة الوطنية مسؤول عن التحقيق في قضايا الفساد العملاقة، وهو مصمم على القضاء على الفساد".

وأردفت: "جميع الموظفين الحكوميين الذين قدموا مبالغ إضافية من خلال التعيينات غير القانونية أو العمولات أو إساءة استخدام السلطة سوف يخضعون للمساءلة".

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كما قالت، إن أصحاب المناصب الشريفة ليس لديهم ما يخفيونه وعليهم الاستمرار في أداء واجباتهم القانونية. "هذا هو حكم البلد".

وفي سياق منفصل، تعهَّد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن يكون العام المقبل هو عام التقدم في البلاد، معترفًا أن 2019 كانت شديدة الصعوبة على الفقراء.

وقال خان - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الخميس- :"إنه تم تحقيق استقرار في الاقتصاد في 2019، وإن العام المقبل سيشهد الرخاء وإيجاد فرص عمل وتحقيق التقدم في البلاد"، مشيدًا بسياسات حكومته التي شهدت ارتفاع التصدير والتحويلات المالية.

وأضاف: "أنه كان على بلاده أن تستخدم الأموال التي جمعتها من الضرائب؛ لتسديد ديونها للمانحين الدوليين الذين أخذت منهم قروضًا باهظة"، موجهًا النقد إلى معارضيه السياسيين لما قال إنه إهدار موارد البلاد أثناء وجودهم في الحكم.

كما تعهد خان بمحاربة الفساد خلال الفترة المقبلة.