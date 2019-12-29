كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفجير انتحاري يستهدف قوات الأمن العراقية بالموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة السومرية، اليوم الأحد، بإصابة ضابط و3 جنود، من المشاركين بعملية "إرادة النصر" الثامنة للقضاء على فلول عصابات تنظيم "داعش"، جراء تفجير انتحاري بالموصل شمالى العراق.

وتمكن أحد الإرهابيين من تفجير نفسه داخل أحد الأنفاق التي عثرت عليها القوات الأمنية جنوبي مدينة الموصل العراقية؛ مما أسفر عن إصابة ضابط وثلاثة جنود بجروح متفاوتة.

Advertisements

ودمرت القوات الأمنية، 4 أوكار للإرهابيين تحتوى على أجهزة اتصالات ومواد غذائية.. كما دمرت اثنين بداخلهما عبوتين ناسفتين، وقتلت خمسة إرهابيين كانوا داخل نفق غرب وادي الثرثار جنوب مدينة الموصل.

وأعلن رئيس الوزراء العراقى السابق حيدر العبادي، القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في بلاده، ورغم ذلك لا تزال هناك عمليات متواصلة تستهدف فلول التنظيم الذين لا يزالون ينفذون أعمال عنف في المناطق بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالى.