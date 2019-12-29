كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعيد نشر تغريدة مثيرة بشأن أوباما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلفه باراك أوباما المسؤولية عن "طرد" السيد المسيح من الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أعاد نشر تغريدة لصورة رجل طويل الشعر وهو يمشي في طريق بحقيبتين، ويبدو أنه المسيح، مع عبارة: "أوباما طردني وترامب دعاني إلى العودة".

وقال ترامب، معلقًا على هذه التغريدة بالقول: "شكرا لك".

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وبحسب موقع قناة روسيا اليوم، أعرب كاتب التغريدة التي أعاد نشرها الرئيس الأمريكي أمس السبت على حسابه في "تويتر" عن قناعته بأن "ترامب أرسلته السماء لإنقاذ وحماية أكثر دولة كرامة وخيرا وازدهارا في التاريخ".

وليست هذه أول فرضية بشأن "المصدر الإلهي" لحكم رئيس الولايات المتحدة الحالي، وسبق أن أبدى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قناعته بأن الرب أوفد ترامب إلى الأرض لـ"حماية إسرائيل من إيران".