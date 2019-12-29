كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول بالبيت الأبيض يشيد بسوق العمل في عهد "ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد بيتر نافارو، مدير مكتب سياسات التجارة والتصنيع بالبيت الأبيض، بسوق العمل في عهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة إذاعية أذيعت، اليوم الأحد، مدعيًا أن "كل من يريد الحصول على وظيفة يمكنه الحصول على وظيفة".

وقال "نافارو" للمضيف الإذاعي جون كاتسيميديس: "كل من يريد وظيفة يمكنه الحصول على وظيفة في اقتصاد ترامب. كل من يريد البحث عن وظيفة أفضل لديه فرصة أكبر للقيام بذلك، وهذا يمنح العائلات التي تجلس حول طاولة المطبخ الكثير من الراحة".

أشارت أحدث بيانات البطالة إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة كان يبلغ 3.5٪ اعتبارًا من أوائل ديسمبر.

كما جاء بصحيفة "ذا هيل"، توقع "نافارو" نموًا بنسبة 3 بالمائة تقريبًا في الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2020.

وقال: "توقعاتي، في الأساس، أقرب إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 في المائة ... لقد توقعت ... أننا سنصل إلى 30 ألف في مؤشر داو جونز إذا تمكنا من تمرير اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والحصول على أسعار فائدة منخفضة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كل هذه الأشياء وضعت موضع التنفيذ".

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وأضاف "نافارو": "لقد كان سوق الأسهم يتحرك صعوديًا بشكل جيد وأتوقع أن يستمر".

كما توقع صفقة تجارية سريعة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمجرد أن تنهي المملكة المتحدة استراحة نظيفة من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح: "لقد كنا نتحدث مع البريطانيين لأكثر من عامين. نحن قضم بصوت عالي في قليلا. إنهم يدقون في شيء".

وأشار إلى أن: "المشكلة هي ... لا يمكننا الدخول في اتفاقية طالما أنها لا تزال جزءًا تقنيًا من الاتحاد الأوروبي. حالما نحصل على هذا الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي، سنمضي قدماً في المفاوضات".

في السابق، كان الرئيس ترامب يروج للاقتصاد في ظل إدارته، والفوز للرئيس ونقطة الحديث عن حملته أثناء ترشيحه لإعادة انتخابه عام 2020.