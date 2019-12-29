كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يعزز الأمن حول قاعدة عين الأسد الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح قائد عراقى، اليوم الأحد، بأنه تم تعزيز الأمن حول قاعدة عين الأسد الجوية، وهى مجمع مترامي الأطراف يستضيف القوات الامريكية فى صحراء الأنبار الغربية، عقب سلسلة من الهجمات.

وقال اللواء رعد محمود لوكالة أسوشيتيد برس إن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد من يقف وراء الهجمات غير المعلنة على قواعد في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك واحدة في وقت سابق من هذا الشهر سقطت فيها خمسة صواريخ داخل عين الأسد.

قُتل متعاقد دفاعي أمريكي يوم الجمعة في هجوم صاروخي على مجمع عسكري عراقي آخر بالقرب من كركوك حيث يتمركز أفراد الخدمة الأمريكية. كما أصيب العديد من افراد القوات الأمريكية والعراقية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الهجوم شمل ما يصل إلى 30 صاروخًا. لقد ألقى المسئولون الأمريكيون باللوم على معظم المقاتلين المدعومين من إيران في هذه الهجمات.

تجدر الاشارة الى ان العراق يعاني من الاضطرابات منذ الاول من اكتوبر بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي خلفت أكثر من 450 قتيلًا. كان الغالبية العظمى من الذين لقوا حتفهم متظاهرين قتلوا على أيدي قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية. ادت الانتفاضات الجماهيرية إلى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أواخر الشهر الماضي.

في هذه الأثناء، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأحد عن بدء عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم الدولة الإسلامية في خمس مناطق مختلفة في البلاد.

تغطي المرحلة الثامنة من العملية، والتي تحمل اسم "وصية النصر"، مناطق في محافظات الموصل وكركوك وديالى وصلاح الدين والجزيرة.

كما تشارك قوات التعبئة الشعبية شبه العسكرية والميليشيات القبلية المحلية في العمليات، بغطاء جوي من القوات الجوية العراقية وقوات التحالف الجوية، وفقًا لبيان صدر اليوم الأحد.

أعلن العراق النصر على داعش قبل عامين، لكنهم ما زالوا يقومون بهجمات متقطعة في أجزاء من البلاد.

و في وقت سابق، قال كبير رجال الدين الشيعة في العراق آية الله علي السيستاني، يوم الجمعة، إن إجراء انتخابات مبكرة هو السبيل الوحيد للخروج من الاضطرابات الحالية التي تجتاح البلاد، وأنه يجب تشكيل حكومة جديدة قريبًا.

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وقال السيستاني: "إن أسرع وأسلم طريقة للخروج من الأزمة الحالية، وتجنب المجهول أو الفوضى أو الحرب الأهلية، هو العودة إلى الناس من خلال إجراء انتخابات مبكرة بعد سن قانون انتخابي عادل".

وقال في كلمة قرأها ممثل في خطبة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة "نأمل ألا يتأخر تشكيل حكومة جديدة لفترة طويلة."

ونقلت وكالة رويترز عن السيستاني قوله إنه يجب اختيار رئيس وزراء جديد دون تدخل أجنبي بعد أن أعلن عادل عبد المهدي استقالته قبل أسبوع.

وحث السيستاني الزعماء السياسيين على التخلي عن السياسة الحزبية في اختيار رئيس جديد للحكومة، مشيرا الي إنه لن يكون له أي دور في الجهود الرامية إلى استبدال عبد المهدي.

وقد أوضح السيستاني، أن الأمر متروك لقوات الأمن للتأكد من عدم انحدار الاحتجاجات إلى مزيد من العنف، وحث الحكومة على الاستجابة لمطالب المتظاهرين في أقرب وقت ممكن.

وقال في خطبة بعد صلاة الجمعة في مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة: "تقع المسؤولية الأكبر على عاتق قوات الأمن".

كما حذر السيستاني، من استغلال الاضطرابات في العراق من قبل القوات "الداخلية والخارجية"، التي تسعى إلى نشر عدم الاستقرار في البلاد.

قتلت قوات الأمن 13 متظاهرًا على الأقل بالرصاص في غضون 24 ساعة حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مستغلة أسابيع من القيود النسبية لصالح محاولة القضاء على المعارضة.

وفي محافظة البصرة الغنية بالنفط في الجنوب، قالت مصادر أمنية، إن قوات الأمن فرقت اعتصامًا ليلًا، لكن لم ترد أنباء عن وقوع وفيات، وكان المحتجون يخيمون أمام مبنى حكومة المقاطعة.

