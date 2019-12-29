كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا تثير خطط المواطنة الجديدة احتجاجات في الهند؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتج الآلاف من الهنود على قانون الجنسية الجديد والخطط المحتملة لسجل وطني للمواطنين يزعمون أن الإجراءات تشكل هجومًا على دستور علماني وضد الأقليات المسلمة.

ويهدف قانون تعديل المواطنة (CAA) إلى المسار السريع للمواطنة بين الهندوس والبارسيس والسيخ والبوذيين والجنس والمسيحيين الذين وصلوا إلى الهند قبل 31 ديسمبر 2014، من أفغانستان ذات الأغلبية المسلمة، وبنغلاديش وباكستان.

وأثار إقرار مشروع القانون في 11 ديسمبر مظاهرات واسعة في ولاية آسام الشرقية، حيث يخشى المحتجون من أن يحول آلاف المهاجرين غير الشرعيين من بنجلادش المجاورة ذات الأغلبية المسلمة إلى سكان شرعيين.

وفي أماكن أخرى في الهند، يقول المتظاهرون إن قانون الجنسية سيتبعه السجل الوطني، الذي يخشون أن تصممه الحكومة القومية الهندوسية لطرد المسلمين الذين ليس لديهم وثائق جنسية كافية.

وقد دحضت الحكومة هذه المزاعم وتعهدت بحماية جميع المواطنين على قدم المساواة.

• لماذا يتعارض قانون المواطنة؟

بموجب القانون، ستمنح الهند الجنسية للمجتمعات الست التي تقول حكومة مودي إنها واجهت تاريخيًا الاضطهاد في الجيران الثلاثة الذين يهيمنون على المسلمين. وتقول الحكومة إنه لا يمكن معاملة المسلمين كأقليات مضطهدة في تلك البلدان.

ويقول النقاد إن القانون يميز ضد المسلمين ويقوض الدستور الهندي العلماني. إنهم يتساءلون عن السبب في أن القانون لا يشمل المسلمين الفارين من سريلانكا وميانمار، الذين يشكلون أغلبية بوذية.

• ما هو السجل الوطني للمواطنين؟

بدأت السلطات في ولاية آسام الشمالية الشرقية باستخدام مجلس اللاجئين النرويجي لتحديد المهاجرين غير الشرعيين في عام 2015، بناء على أوامر من المحكمة العليا. وكان من المفترض فقط استخدامه في المنطقة المتنوعة عرقيًا، ولكن منذ ذلك الحين، وكانت هناك دعوات من مسؤولي الحزب الحاكم ومؤيديه لتنفيذه على مستوى البلاد.

واستبعدت القائمة النهائية للمواطنين في ولاية اسام، التي نشرت في 31 أغسطس، ما يقرب من 1.9 مليون نسمة. ولم يكن هناك انهيار رسمي لهذا الرقم حسب الدين.

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• ما الذي يبدوا في عموم الهند؟

قال البيان الصادر عام 2019 عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في مودي "في المستقبل سننفذ مجلس اللاجئين النرويجي بطريقة تدريجية في أجزاء أخرى من البلاد" لكننا لم نورد تفاصيل.

وإذا تم سن المجلس الوطني للإصلاح في جميع أنحاء البلاد، يتوقع النشطاء والسياسيون المعارضون أن يتم نقل السكان غير القادرين على إثبات الجنسية إلى مراكز الاحتجاز، كما يحدث في ولاية آسام.

ومعظم الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة من الهندوس، وحوالي 14 ٪ من المسلمين والباقي من المسيحيين والبوذيين وغيرهم.

وفي ولاية أسام، تم منح الأشخاص المستبعدين 120 يومًا لإثبات جنسيتهم في الهيئات شبه القضائية المعروفة باسم محاكم الأجانب. ويمكن لأولئك الذين يعتبرون مهاجرين غير شرعيين تقديم استئناف إلى المحاكم العليا.

• قوانين وزارة الدفاع

تزداد قلق الأقليات الدينية والليبراليين من أجندة مودي الهندوسية، والتي يبدو أنها اكتسبت اهتمامًا منذ إعادة انتخابه في مايو.

ويأتي مشروع قانون الجنسية بعد قرار المحكمة العليا في نوفمبر الذي منح الجماعات الهندوسية السيطرة على موقع متنازع عليه حيث تم تدمير مسجد من القرن السادس عشر من قبل المتعصبين الهندوس في عام 1992، مما مهد الطريق لبناء معبد هناك كما وعدت منذ فترة طويلة حزب بهاراتيا جاناتا.

وجاء ذلك عقب قرار حكومي في أغسطس بتجريد ولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة من وضعها الخاص وتقسيمها إلى منطقتين تدار من قبل الحكومة الفيدرالية فيما قالت الحكومة إنه محاولة لدمج المنطقة المضطربة مع بقية الهند.

• ماذا حدث بعد ذلك؟

لقد تم الطعن في المحكمة العليا في المحكمة العليا من قبل حزب سياسي مسلم ومحامين وجماعات حقوق على أساس أنه ينتهك الدستور العلماني.

وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى عرائض تتحدى القانون يوم 22 يناير.

وأعلن مودي، اليوم الأحد، أن حكومته ليس لديها خطط فورية لعقد مجلس في جميع أنحاء البلاد، لكن تعليقاته تتناقض مع تصريحات أقرب ملازم له، وزير الداخلية أميت شاه. ولم يوضح المسؤولون الحكوميون الموقف.