كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تعلن رفضها لخطط أردوغان في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، رفضها لمشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا ليبيا.

وحذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، أردوغان من مغبة التدخل العسكري التركي في ليبيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت إيطاليا التي تلعب دورًا حيويًا في الملف الليبي، قد تخلت عن غموضها نوعا ما حيال الأزمة الليبية، مع قدر من الانحياز إلى جانب حكومة فايز السراج في طرابلس.

وغيرت إيطاليا موقفها مع تلويح أردوغان بالتدخل العسكري في ليبيا، بعد إبرامه اتفاقا مع السراج بهذا الخصوص.

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وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الأخير له قبل نهاية العام الجاري، مساء السبت، إن أنقرة تسعى إلى حل عسكري لا سياسي في ليبيا.

ويستمد الموقف الإيطالي المعارض للتدخل التركي أهميته من محورية دور روما نظراً لقربها من ليبيا وماضيها كقوة مستعمرة.

ويبدو أن التدخل التركي في ليبيا قد ساهم في تقريب مواقف الدول الأوروبية، التي كانت على حلاف بشأن الملف، خاصة بين إيطاليا وفرنسا.