كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط طائرة عسكرية تركية في الصومال لإجلاء الجرحى بعد انفجار مقديشو المميت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت طائرة شحن عسكرية تركية في العاصمة الصومالية،مقديشو اليوم الأحد، لإجلاء الأشخاص الذين أُصيبوا بجروح بالغة في انفجار شاحنة مفخخة في المدينة في اليوم السابق، وأسفر عن مقتل 90 شخصًا على الأقل بينهم مواطنان تركيان.

وحسب تغريدة من السفارة التركية، أحضرت الطائرة أيضًا الطاقم الطبي والإمدادات الطبية، مضيفًا، أنه تم نقلها إلى مستشفى تركي في مقديشو، كما أوردت وكالة "رويترز".

صرح وزير الإعلام الصومالي محمد عبدي حاير مرعي، لوسائل الإعلام الحكومية بأنه سيتم إجلاء 10 صوماليين أُصيبوا بجروح خطيرة إلى تركيا. وأضاف أن تركيا أرسلت 24 طبيبًا لعلاج الجرحى الذين لن يتم إجلاؤهم.

منذ مجاعة 2011 في الصومال، أصبحت تركيا المزود الرائد للمعونات في البلاد حيث تسعى أنقرة إلى تعزيز نفوذها في القرن الإفريقي الاستراتيجي في منافسة مع منافسيها الخليجيين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وكان انفجار يوم السبت عند نقطة تفتيش مزدحمة خلال ساعة الذروة في مقديشو هو الأكثر دموية في الصومال الذي مزقته الحرب منذ أكثر من عامين.

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ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته، على الرغم من أن عمدة المدينة ألقى باللوم على جماعة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ومن بين القتلى العديد من الطلاب من جامعة في المدينة، حسبما ذكرت السلطات.

قال شاهد من رويترز في مطار مقديشو، إن عشرة صوماليين مصابين وأن اثنين من الأتراك قتلى يتم حملهم على متن الطائرة.

كان هذا التفجير هو الهجوم العشرين على سيارة في عام 2019 في الصومال، وينتهي العام بمزيد من الوفيات الناجمة عن مثل هذه الهجمات مقارنة بعام 2018، وفقًا لمعهد هيرال، وهو معهد للأمن مقره مقديشو.

رتبت العائلات الحزينة، اليوم الأحد، المدافن والجنازات لأحبائهم، بعد أن تحملوا آلام تحديد الجثث المتفحمة وشظايا الجسم في موقع الانفجار وفي المستشفيات في جميع أنحاء المدينة.