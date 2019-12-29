أجرى 3 تغييرات في21 دقيقة.. الحسنية ينهي الشوط الأول متقدما على سان بيدرو

في حادث غريب استنفد محمد فاخر، مدرب فريق حسنية أكادير، جميع تبديلاته، في أول 20 دقيقة من المباراة التي تجمع فريقه حاليا بسان بيدرو الإفواري، بملعب “هوفييت بواني” بالعاصمة الإفوارية أبيدجان، برسم ثالث مباريات دور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

واضطر فاخر لإخراج كل من ياسين الرامي، ماليك سيسي، وأمين الصادقي، في أول 21 دقيقة من المباراة، بسبب تعرضهم للإصابة.

وأثر هذا الوضع بشكل واضح على مردود العناصر السوسية، التي نهجت أسلوبا دفاعيا، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

هذا الأسلوب، سيثمر أول أهداف الفريق المغربي في الدقيقة 37 بواسطة اللاعب يوسف الفحلي، الذي تابع تسديدة قوية من البركاوي، واضعا فريقه في المقدمة.

لينتهي النصف الأول، بتقدم الحسنية بهدف دون رد.