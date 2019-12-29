رسميا.. الدفاع الجديدي يقدم مدربه الجزائري خلفا لبادو الزاكي – صور

قدم نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، اليوم الأحد، مدربه الجديد الجزائري عبد القادر عمراني، الذي عينه مشرفا أولا على الفريق، خلفا للمدرب المستقيل بردو الزاكي.

وعقد النادي الدكالي، قبل قليل، ندوة صحفية تقديمية للمدرب الجزائري الذي تسلم مشعل الفريق من بادو الزاكي، من أجل قيادته في القادم من الدورات في البطولة الاحترافية.

وعبر عمراني، في هذه المناسبة، عن سعادته الكبيرة بتدريب الفريق الدكالي، الذي وصفه بأنه واحد من أكبر وأبرز الأندية المغربية، مؤكدا على أنه يعرف جيدا الكرة المغربية وطموحات النادي في البطولة الاحترافية، كما شدد أيضا على أنه يطمح لوضع بصمته في المغرب كما فعل في الجزائر.

وكان الدفاع الحسني الجديدي، قد أعلن مساء أمس السبت، تعيين المدرب الجزائري، عبد القادر عمراني، مدربا جديدا للفريق، خلفا للمدرب المستقيل بادو الزاكي، وذلك من أجل قيادة الفريق في باقي منافسات البطولة الاحترافية لهذا الموسم.

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وأكد النادي الدكالي، في بلاغ رسمي، نشره على حسايه الرسمي على الأنترنت، تعيينه للمدرب الجزائري خلفا للزاكي، دون ذكر أية تفاصيل إضافية.

ويعتبر عمراني، 63 سنة، واحد من المدربين المخضرمين في الجزائر، حيث قاد عددا كبيرا من أندية الجارة الشرقية، أبرزها اتحاد العاصمة ووفاق سطيف، كما أنه مهندس تتويج فريق شباب قسطنطينة بلقب الدوري الجزائري، موسم 2018-2019.

أما أبرز إنجازات هذا المدرب، فتتمثل في كونه، المدرب الوحيد في الجزائر الذي توج بأربعة ألقاب في كأس الجزائر سنوات 1998، 2005، 2015، و2019، مع أندية تلمسان، الشلف، بجاية، وبلوزداد.

وكان الدفاع الجديدي، قد انفصل هذا الأسبوع عن الزاكي، بعد أن فضل الأخير قبول عرض الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والاشتغال في الإدارة التقنية الوطنية.