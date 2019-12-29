السعودية: الحكم بإعدام يمني هاجم ممثلين وأصابهم بجروح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت محكمة سعودية فرض عقوبة الإعدام على مواطن يمني، أدين بمهاجمة أربعة ممثلين أسبان وطعنهم بسكين وأصابهم بجروح، خلال عرض مسرحي في حديقة في الرياض، الشهر الماضي، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" الحكومية اليوم، الأحد.

كذلك أصدرت المحكمة الجزائية حكما بالسجن لمدة 12 سنة وستة أشهر على يمني آخر على خلفية الهجوم ذاته، الذي قالت السلطات إن تنظيم القاعدة أمر به، وكان الأول من نوعه منذ أن بدأت السعودية تخفيف القيود على قطاع الترفيه. ويمكن للمتهمين استئناف الحكمين.

وقالت القناة إن "المحكمة الجزائية تصدر حكما ابتدائيا بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض". وتابعت أن "المحكمة الجزائية تصدر حكما ابتدائيا بسجن المتهم الثاني في قضية الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية بالرياض 12 عاما وستة أشهر".

وكانت السلطات الإسبانية ذكرت أن أربعة من مواطنيها أصيبوا بالهجوم بالسكين، الذي وقع في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خلال عرض مسرحي في الهواء الطلق في حديقة في الرياض.

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وأظهر تسجيل مصور المهاجم، الذي ذكرت السلطات أنه يبلغ من العمر 33 عاما، وهو يعتلي خشبة المسرح ويحاول طعن الممثلين قبل أن يتدخل عناصر الأمن لتوقيفه.

وأوردت قناة "الإخبارية"، هذا الشهر، أن المهاجم اليمني تلقّى أوامره من قيادي في تنظيم القاعدة في اليمن، الفرع الذي تعتبره واشنطن أحد أخطر المجموعات التابعة للجماعة الإرهابية في العالم. وقاد التحقيق السلطات إلى الشخص الآخر الذي لم يتّضح ما إذا كان موقوفا.

وتقود السعودية في اليمن تحالفا عسكريا في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران منذ آذ/مارس 2015.