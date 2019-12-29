جماهير برشلونة تريد التعاقد مع كلوب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن غالبية جمهور برشلونة يرفضون استمرار المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي، على رأس الجهاز الفني للبارسا خلال الموسم القادم.
وينتهي عقد فالفيردي مع برشلونة في الصيف المقبل، لكن هناك بندًا يسمح بالتجديد للمدرب لموسم آخر.
وخلال دراسة استطلاعية أجرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" على جمهور برشلونة، فإن 80% من المشاركين لا يرغبون في استمرار فالفيردي خلال الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن الجماهير تريد التعاقد مع مدرب آخر لديه جاذبية وسمعة أفضل، ولذلك جاء الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، بالمركز الأول في قائمة طلبات مشجعي البارسا.
وحصل كلوب على أصوات 33.6% من المشاركين بالدراسة، بينما جاء رونالد كومان مدرب هولندا في المركز الثاني بـ31.9%، ثم روبرتو مارتينيز المدير الفني لبلجيكا في المركز الثالث بـ17.2%.
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