برشلونة بصدد اتخاذ موقف صارم ضد فيدال!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة فريق برشلونة الإسباني بصدد اتخاذ موقف صارم ضد النجم التشيلي، أرتورو فيدال، بسبب تصرفاته الأخيرة.

وكان فيدال تقدم بشكوى لرابطتي لاعبي كرة القدم الإسبانية والليغا، ضد برشلونة، للحصول على مكافآت متأخرة بقيمة 2.4 مليون يورو.

ورد برشلونة بأن عقد فيدال ينص على تقاضيه هذا المبلغ، إذا خاض 60 مباراة، ولكن بشرط أن يلعب في كل واحدة منها 45 دقيقة على الأقل، وهو ما لم يتحقق.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيدال يصر على التصريح بأنه سيناقش مستقبله عقب العودة مباشرة إلى برشلونة عقب العطلة.

Advertisements

وشددت الصحيفة على أن إدارة برشلونة ليس لديها أي نية لعقد محادثات مع اللاعب سواء بشأن الأموال أو حول تحديد مستقبله.

ووجه برشلونة رسالة لفيدال بأن أي تفكير في بيعه لن يتم قبل نهاية الموسم الحالي.

وسبق أن زعمت تقارير إسبانية إن شكوى فيدال لبرشلونة مجرد وسيلة ضغط، للموافقة على رحيله إلى إنتر ميلان.