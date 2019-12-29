نتنياهو يعين ليتسمان وزيرا للصحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عيّن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس قائمة "يهدوت هتوراة" الحريدية، يعقوب ليتسمان، وزيرا للصحة، وسط انتقادات لهذه الخطوة بسبب سعي ليتسمان إلى التستر ومنع تسليم متهمة باعتداءات جنسية بحق قاصرات وتجاهل توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد ليتسمان.

ويأتي هذا التعيين في أعقاب تعهد نتنياهو بالتخلي عن مناصب وزير يتولاها، بحلول نهاية العام الحالي، بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عن نيته لوائح اتهام بمخالفات فساد خطيرة ضد نتنياهو. ويتولى نتنياهو ثلاث حقائب وزارية أخرى، هي العمل والرفاه والزراعة و"الشتات".

وتولى ليتسمان منصب نائب وزير الصحة، بسبب قرار القيادة الروحية لهذه الكتلة بمنع تولي أي من أعضاء الكتلة منصب وزير. لكن الزعيم الروحي لهذه الكتلة الحريدية صادق، قبل شهر، على تولي ليتسمان منصب وزير.

وليتسمان مشتبه أيضا بمخالفات فساد جنائية، وأوصت الشرطة بمحاكمته وتوجيه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة إليه، في ملفي فساد. وهو مشتبه في القضية الأولى بأنه اقترح على موظفين في وزارته منافع شخصية من أجل أن يمتنعوا عن إغلاق مطعم يمله أحد المقربين منه. وفي القضية الثانية، ليتسمان مشتبه بأنه حاول منع أطباء نفسيين من التوصية بتسليم مقربة منه، تدعى مالكا لايفر، إلى أستراليا بعد اتهامها بارتكاب مخالفات جنسية ضد قاصرات.

واستنكرت منظمة " Jewish Community Watch"، التي ترافق نساء حريديات يشتبه أنهن تعرضن لاعتداءات جنسية من قبل لايفر، تعيين ليتسمان، ووصفت التعيين بأنه "صفعة على وجنة جميع ضحايا التنكيل الجنسي بالأولاد في إسرائيل".