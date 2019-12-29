- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر .. تعيين محمد أوسعيد ناطقا باسم الرئاسة والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، محمد أوسعيد ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية، بحسب بيان مقتضب صادر عن الرئاسة.
جاء ذلك عقب ساعات عن تنحي محمد أوسعيد من رئاسة حزب ”الحرية والعدالة“ المعارض وذي التوجهات الإسلامية المعتدلة، وقد سبق للمعني أن شغل منصب وزير الإعلام وترشح للانتخابات الرئاسية أمام عبد العزيز بوتفليقة في ربيع 2009.
وقبل ساعات من ذلك، أعلنت الرئاسة الجزائرية، عن إجراءات جديدة في التعامل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، إثر تعيين رئيس حكومة جديد يدعى عبد العزيز جراد، وهو أكاديمي وسياسي معارض.
وكشفت الرئاسة، عن أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، قرر تنظيم مؤتمرات صحفية دورية مع الإعلام لـ“شرح الوضع العام الذي يتطلب الرزانة والهدوء، مما سيسمح بالإجابة عن كامل انشغالات الأسرة الإعلامية“ موضحة أن ”المعلومة الرسمية توزع عبر بيانات من رئاسة الجمهورية، تنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية، ودونها يُصنف ضمن الدعاية والأخبار المغلوطة“.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر .. تعيين محمد أوسعيد ناطقا باسم الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.