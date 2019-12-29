اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، عن تدمير خمسة اوكار ونفقين ضمن عملية إرادة النصر في نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قواتنا الامنية تواصل عملية إرادة النصر الثامنة، فقد تمكنت ضمن قاطع عمليات نينوى من تدمير ٣ أوكار وعبوة ناسفة في منطقة بادوش من قبل لواء المشاة ٧٣ في الفرقة الخامسة عشر".

وأضافت أن "لواء المشاة ٩٢ في الفرقة ذاتها تمكن من تدمير نفقين في منطقة العطشانة"، مشيرة الى أن "قوات لواء المشاة ٢١ بالفرقة العشرين عثرت على نفق بداخله عبوتين ناسفتين، وقد تم تفجيرهما موقعيا في منطقة الحضر".

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ولفت البيان الى أن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربتين جوية ضمن قاطع لواء المشاة ٤٣، أسفرت عن تدمير وكر للعدو في منطقة اصخيريات ادت الى تفجير العديد من العبوات الناسفة المخزونة داخل هذا الوكر"، مؤكدة الى "تمكن قوات لواء المشاة ٦٠ بالفرقة العشرين من تدمير وكر للارهابيين في منطقة البعاج بداخله ٣ عبوات ناسفة".

يذكر ان قيادة العمليات المشتركة اعلنت، اليوم الاحد، عن انطلاق المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر، فيما اشارت الى ان العملية تتكون من خمسة مراحل.