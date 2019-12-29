الاعلام الأمني تعلن تطهير أربع قرى وإنهاء الصفحة الأولى من عمليات 'إرادة النصر الثامنة'

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن تطهير أربع قرى وإنهاء الصفحة الأولى من عمليات "إرادة النصر الثامنة".
وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة المتمثلة المتمثلة بالوية ٣٤ و ٣٥ و ٣٧، طهّرت قرى البوركيبة والبوصباح وتمار والبوفشكة عوسج".
وأضافت أن "القوات أنهت الصفحة الأولى من عمليات إرادة النصر الثامنة" .
يذكر ان قيادة العمليات المشتركة اعلنت، اليوم الاحد، عن انطلاق المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر، فيما اشارت الى ان العملية تتكون من خمسة مراحل.
وأضافت أن "القوات أنهت الصفحة الأولى من عمليات إرادة النصر الثامنة" .
يذكر ان قيادة العمليات المشتركة اعلنت، اليوم الاحد، عن انطلاق المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر، فيما اشارت الى ان العملية تتكون من خمسة مراحل.
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