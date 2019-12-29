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برشلونة ينوي اتخاذ موقف صارم ضد فيدال

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2019-12-29 | 14:19

برشلونة ينوي اتخاذ موقف صارم ضد فيدال

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ينوي مسؤولو اتخاذ موقف صارم ضد اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، بسبب تصرفاته الأخيرة.
وكان فيدال تقدم بشكوى لرابطتي لاعبي كرة القدم الإسبانية والليجا، ضد برشلونة، للحصول على مكافآت متأخرة بقيمة 2.4 مليون يورو.

ورد برشلونة بأن عقد فيدال ينص على تقاضيه هذا المبلغ، إذا خاض 60 مباراة، ولكن بشرط أن يلعب في كل واحدة منها 45 دقيقة على الأقل، وهو ما لم يتحقق.

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ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيدال يصر على التصريح بأنه سيناقش مستقبله عقب العودة مباشرة إلى برشلونة عقب العطلة.

وشددت الصحيفة على أن إدارة برشلونة ليس لديها أي نية لعقد محادثات مع اللاعب سواء بشأن الأموال أو حول تحديد مستقبله.

ووجه برشلونة رسالة لفيدال بأن أي تفكير في بيعه لن يتم قبل نهاية الموسم الحالي.

وسبق أن زعمت تقارير إسبانية إن شكوى فيدال لبرشلونة مجرد وسيلة ضغط، للموافقة على رحيله إلى إنتر ميلان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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