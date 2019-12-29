الحشد الشعبي يكشف تفاصيل هجوم الحضر ويؤكد قتل 21 'داعشياً'

أعلن آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري، الأحد، عن مقتل 21 عنصرا في تنظيم “داعش” خلال التصدي للهجوم الإرهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل ليلة امس، محذرا من أن محافظة نينوى تشهد هجمات شرسة ومخططات جديدة لـ”داعش”.
ونقل إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن الياسري قوله، إن “تنظيم داعش الإرهابي شن، مساء امس، هجوما واسعا وكبيرا في منطقة المخازن شمالي قضاء الحضر بمحافظة نينوى”، مبينا أن “قوات الحشد الشعبي بالتعاون مع قيادة عمليات نينوى وطيران الجيش العراقي تمكنت من التصدي للهجوم الإرهابي الكبير وقتل 21 داعشيا من المهاجمين”.
وأضاف الياسري، أن “هجوم يوم امس امتاز عن بقية الهجمات من حيث الاعداد المشاركة في الهجوم والتكتيك وطبيعة المنطقة الجغرافية التي انطلق منها العدو”، محذرا من أن “محافظة نينوى تشهد هجمات شرسة ومخططات جديدة لداعش حيث تتواجد اعداد كبيرة من عناصر التنظيم الإرهابي في جزيرتي نينوى والحضر وهو ما يستدعي اخذ الحيطة والحذر”.
وكشف الياسري عن “ورود معلومات تفيد بدخول المئات من عناصر داعش من الحدود السورية الى الحضر”، مشددا على ضرورة أن “يكون هناك رصد جوي مستمر والا فان الاوضاع مرشحة لتزداد سوءا وقد تتعرض مناطق عديدة الى اعتداءات إرهابية”.
وأضاف الياسري، أن “هجوم يوم امس امتاز عن بقية الهجمات من حيث الاعداد المشاركة في الهجوم والتكتيك وطبيعة المنطقة الجغرافية التي انطلق منها العدو”، محذرا من أن “محافظة نينوى تشهد هجمات شرسة ومخططات جديدة لداعش حيث تتواجد اعداد كبيرة من عناصر التنظيم الإرهابي في جزيرتي نينوى والحضر وهو ما يستدعي اخذ الحيطة والحذر”.
وكشف الياسري عن “ورود معلومات تفيد بدخول المئات من عناصر داعش من الحدود السورية الى الحضر”، مشددا على ضرورة أن “يكون هناك رصد جوي مستمر والا فان الاوضاع مرشحة لتزداد سوءا وقد تتعرض مناطق عديدة الى اعتداءات إرهابية”.
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