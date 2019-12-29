تفكيك رمانة يدوية موضوعة قرب سجن للنساء شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بتفكيك رمانة يدوية موضوعة قرب سجن للنساء شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية تمكنت، اليوم، من تفكيك رمانة يدوية كانت موضوعة ضمن منطقة الرشاد قرب سجن النساء شرقي العاصمة بغداد".
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن أسمه، أن "تفكيك الرمانة اليدوية لم يسفر عن أي إصابات بشرية تذكر".
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن أسمه، أن "تفكيك الرمانة اليدوية لم يسفر عن أي إصابات بشرية تذكر".
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