نائب عن دولة القانون ينفي استقالة بعض قيادات الدعوة ويوضح الحقيقة

نفى النائب عن دولة القانون حسين المالكي، اليوم الاحد، تصريحا له حول استقالة بعض قيادات حزب الدعوة، مشيرا الى مقاطعتها مؤتمرا للحزب عقد في وقت سابق.
وقال المالكي، في حديث لـ الخليج 365، "إنني لم اتحدث عن استقالة الاسماء التي ذكرتها في احدى تصريحات الصحفية، التي نسبت لي، باستثناء حيدر العبادي الذي قدم استقالته بشكل علني وببيان رسمي".
وأوضح "أنني قلت ان تلك الاسماء قاطعت حضور اجتماعات الحزب بعد المؤتمر الانتخابي الاخير لحزب الدعوة الاسلامية لاسباب تتعلق باختلافات في الرؤى حول طريقة التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة".
ونقلت احدى الوكالات المحلية عن النائب حسين أحمد، في وقت سابق اليوم، قوله إن "علي الأديب، وطارق نجم" من مجلس القيادة، وأعضاء مجلس الشورى،"صادق الركابي، وحيدر العبادي، عبدالحليم الزهيري" قدموا استقالاتهم من حزب الدعوة الإسلامية.
وأوضح "أنني قلت ان تلك الاسماء قاطعت حضور اجتماعات الحزب بعد المؤتمر الانتخابي الاخير لحزب الدعوة الاسلامية لاسباب تتعلق باختلافات في الرؤى حول طريقة التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة".
ونقلت احدى الوكالات المحلية عن النائب حسين أحمد، في وقت سابق اليوم، قوله إن "علي الأديب، وطارق نجم" من مجلس القيادة، وأعضاء مجلس الشورى،"صادق الركابي، وحيدر العبادي، عبدالحليم الزهيري" قدموا استقالاتهم من حزب الدعوة الإسلامية.
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