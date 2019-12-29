السعودية تعلن مقتل مطلوبين أمنيا بالدمام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، الأحد، مقتل 2 من العناصر الإرهابية في مدينة الدمام السعودية عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقال المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة، في بيان، إنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد وجود سيارة يقودها اثنان من العناصر الإرهابية (أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر) سعوديا الجنسية، الأربعاء، بشارع الملك سعود بمدينة الدمام.

وأضاف أن الجهات المختصة توفر لديها ما يفيد بوجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية سيارة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.





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وتابع أنه عند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، ما تطلب التعامل الأمني معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما أسفر عن مقتلهما.





كما أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه، وضبط مادة عجينية تزن 5 كيلوجرامات داخل السيارة المعدة للعملية، أشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.